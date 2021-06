Escolas de Restinga Sêca passam por processo de sanitização

Realizado nesta terça-feira, dia 1°, o trabalho de sanitização das escolas municipais de Restinga Sêca.

Foram 10 instituições de Ensino Fundamental, o Polo de Educação Superior, setores de almoxarifado, da alimentação e garagem do transporte escolar, sendo na cidade e no interior, ocorrido nos períodos da manhã e da tarde. Além dos responsáveis pela aplicação, o Centro de Operações de Emergência (COE) municipal fez o acompanhamento do trabalho.

A sanitização dos ambientes com produtos especiais reforça o combate ao Covid-19, uma vez que o procedimento é capaz de eliminar todo resquício de vírus ativo presente no local, tanto no ar quanto nas superfícies, evitando as contaminações.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca