Escolas de Paraíso do Sul recebem ares condicionados

A Prefeitura de Paraíso do Sul, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realizou na semana passada a entrega de ares condicionados para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Paraíso do Sul.

A ação foi efetivada em razão de um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura junto às escolas municipais, tendo em vista que se verificou a necessidade da instalação dos aparelhos nos educandários. O objetivo do Poder Executivo nesta ação é o de proporcionar melhores condições de trabalho aos professores e alunos das escolas do município.

Receberam os aparelhos as escolas Pastora Liane, Rodrigues Alves, Carlos Altermann e Alfredo Schlesner.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul