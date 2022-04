Escolas de Nova Palma recebem placa para descrição do cardápio escolar

Foto: Prefeitura de Nova Palma

A Secretaria da Educação de Nova Palma realizou nos últimos dias a entrega de placas para descrição do cardápio escolar para a direção dos educandários da Rede Municipal de Ensino.

Entregue pela nutricionista Márcia Somavilla, na placa ficará fixado o cardápio escolar com o objetivo de tornar visível a alimentação que será servida no dia. Este trabalho informativo permite que pais e responsáveis tenham também conhecimento do cardápio servido.

Segundo a nutricionista, a alimentação escolar de Nova Palma conta com grande variedade e qualidade de alimentos para ajudar a melhorar o rendimento do aluno no ambiente escolar.