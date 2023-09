Escolas de Ivorá recebem material sobre a cultura tradicionalista gaúcha

A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação de Ivorá, adquiriu um combo com materiais pedagógicos e obras literárias sobre a cultura gaúcha que foi entregue as escolas de Ivorá, composto por gibis com oito Histórias de um jeito bem Gaúcho, Livros Filhos do Rio Grande e Coleções Era uma Vez no Reino Grande do Sul composta por 14 histórias baseadas em clássicos da literatura infantil, da Editora Gaúcha, para uso em sala de aula pelas professoras e alunos da Educação Infantil aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

As obras irão complementar nos estudos e atividades sobre a valorização da cultura gaúcha, como uma forma de manter viva a história e as tradições do Rio Grande do Sul. Além disso, essa valorização contribui para o fortalecimento da identidade dos gaúchos, promovendo o orgulho de pertencer a essa cultura tão rica e diversificada. Preservar e difundir essas tradições são fundamentais para manter viva a história e a identidade do Rio Grande do Sul e promover o respeito e a valorização da diversidade cultural do Brasil.

A Lei Municipal Nº 1.472, de 28/10/2021, inclui o conteúdo sobre a cultura tradicionalista nas escolas municipais como um incentivo durante a Semana Farroupilha em Ivorá.

Fonte: Prefeitura de Ivorá