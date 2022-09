Escolas de Ivorá realizam visita ao Cappa

As escolas da Rede Municipal e Estadual de Ivorá, da Educação Infantil aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, estiveram visitando o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa), em São João do Polêsine, nos dias 14 e 15 de setembro.

Podendo ver de perto fósseis encontrados na região, a visitação foi uma grande aventura para os alunos que, seguramente, vão levar para a vida toda.

O Cappa tem o objetivo de dar suporte à pesquisa paleontológica na Quarta Colônia (Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Restinga Sêca, São João do Polêsine, Ivorá, Silveira Martins, Nova Palma e Pinhal Grande). A ênfase na região se dá pela grande abundância e relevância científica de fósseis do período triássico como de vertebrados, invertebrados, plantas e icnofósseis, como também exemplares de troncos de árvores fossilizado com mais de 200 milhões de anos que foi encontrado durante uma obra no acesso para Vale Vêneto.

A visita das escolas ao Cappa objetivou despertar a criatividade, a imaginação e o espírito científico nas crianças, proporcionando momento ímpar para as escolas, pois os ensinamentos de sala de aula puderam ser vivenciados por meio do contato real com fósseis encontrados em sítios arqueológicos da região e réplicas que contam com grande riqueza de cores e detalhes, complementando o conhecimento que tiveram na escola.

O Cappa possui um acervo de relevância científica e é por excelência um local de observação, interação, reflexão e muito conhecimento, pois são contadas diversas histórias de outras épocas de milhões de anos e dos lugares da região em que foram encontrados os fósseis, que são restos e vestígios de animais, plantas e outros seres vivos, preservados em rochas, assim como ossos, rastros e pegadas que podem ser identificados em campos de escavação e locais a céu aberto. O espaço é um lugar simbólico que oferece experiências educativas, tendo em vista o grande desenvolvimento do potencial turístico da região e é patrimônio histórico e cultural da região onde foram encontrados.

“O contato, seja com os fósseis ou réplicas dessas criaturas gigantes ou não, concretiza o que os alunos trazem no imaginário, por conta dos filmes, desenhos e histórias. É uma experiência inesquecível, oportunizada pelas práticas extraclasse que realizamos, em quase todas as disciplinas do currículo escolar da Rede Municipal”, enfatiza Inês Simonetti Pase, secretária municipal de Educação, complementando que:“A visita ao Cappa proporcionou aos estudantes uma experiência importante e única, pois puderam explorar e conhecer cientificamente várias espécies de dinossauros e répteis de forma prazerosa, como também conhecer as pesquisas, estudos e descobertas realizadas em nossa região. O momento ficará na memória dos estudantes, considerando o entusiasmo e satisfação durante as visitas”.

A atividade faz parte da Programação da 28ª Semana Farroupilha e 32ª Semana Cultural de Ivorá.

Com informações da Prefeitura de Ivorá.