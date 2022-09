Escolas de Ivorá participam do Projeto de Leitura na Praça Senador Alberto Pasqualini

Na última sexta-feira, dia 23, dia da comemoração dos 121 anos de nascimento do filho ilustre de Ivorá: “Senador Alberto Pasqualini”, aconteceu na praça que leva o seu nome, o “Projeto Despertando a Formação Inteligente por meio da Leitura”. O projeto é uma iniciativa da Fundação Antonio Meneghetti, envolvendo durante todo o dia todas as crianças das escolas municipais e estadual, desde a Educação Infantil aos Anos Iniciais.

O projeto teve por objetivo incentivar a leitura de textos e leitura de mundo por meio das obras de literatura infantil e juvenil, buscando despertar a inteligência e a criticidade dos leitores iniciantes. Além disso, a leitura serve como uma ferramenta de estímulo do processo cognitivo, aumento do vocabulário e ampliação de visão de mundo.

A ação contou também com uma Biblioteca Itinerante, com um acervo de mais de 300 livros previamente selecionados, visando transmitir mensagens de valores emocionais, artísticos e culturais aos pequenos leitores.

Na oportunidade, os alunos dos Anos Iniciais receberam das mãos da secretária municipal de Educação, a professora Inês Simonetti Pase, e da Dirigente de Núcleo da Cultura e Turismo, Edicléia Cherobini, duas obras infantis: “Uma menina esquisita chamada Dina” e “A dinossaura Gnathovorax Azul” que foram escritos por Sueli Salva e têm ilustrações de Bruna Dotto e Guilherme Gomes. Além disso, as crianças da Educação Infantil Bem-Me-Quer também receberam um mini livrinho de Contos Infantis.

As obras contam histórias ambientadas na Quarta Colônia. Os dois títulos procuram inserir as crianças no universo científico, ao mesmo tempo em que despertam o imaginário infantil. Os livros foram produzidos pelo Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa) e pelo Laboratório de Experimentação em Jornalismo (LEx), em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (PRE/UFSM) e adquiridos pela Secretaria de Educação e Núcleo de Cultura e Turismo de Ivorá.

As obras entregues aos alunos vem complementar a visita das escolas que aconteceu ao Cappa, que objetivou despertar a criatividade, a imaginação e o espírito científico nas crianças, proporcionando momento ímpar para os educandários, pois os ensinamentos de sala de aula puderam ser experienciados por meio do contato real com fósseis encontrados em sítios arqueológicos da região e réplicas que contam com grande riqueza de cores e detalhes, complementando o conhecimento que tiveram em sala de aula.

A atividade fez parte da programação da 28ª Semana Farroupilha e 32ª Semana Cultural de Ivorá.

Fonte: Prefeitura de Ivorá