Escolas de Formigueiro recebem kits de alimentação

A Secretaria de Educação de Formigueiro realizou nesta semana a entrega dos kits da alimentação nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

Os kits foram elaborados com os gêneros alimentícios solicitados pela agricultura familiar, conforme orientação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e definidos pela nutricionista responsável técnica Taísa Ceratti Treptow. Os kits seguiram as determinações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) quanto à qualidade nutricional, sanitária, hábitos alimentares e cultura local.

A entrega dos kits foi feita pela Diretora da Alimentação Escolar, Dara Rittes, em todas as escolas e, em seguida, a diretoria da instituição de ensino fez a distribuição dos alimentos para as famílias.

Os Kits foram montados nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, contando com a ajuda dos funcionários: Maurício de Oliveira, Bianca Corrêa, Pâmela Mello e do motorista Cléo Pires.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro