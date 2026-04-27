Escolas de Formigueiro iniciam atividades do Proerd da Brigada Militar

Iniciou na última sexta-feira, dia 24, na Escola Municipal Santa Rosa, em Formigueiro, as atividades deste ano do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da Brigada Militar.

O Proerd tem o objetivo de desenvolver uma ação conjunta entre o policial militar devidamente capacitado, professores, especialistas, estudantes, pais e comunidade para prevenir e reduzir o uso de drogas e a violência. Todos os currículos aplicados em sala de aula possuem técnicas pedagógicas e materiais didáticos específicos.

Neste primeiro momento, o programa iniciou as atividades nas escolas Santa Rosa e Oliva Lorentz Schumacher, com previsão de ampliação para as demais escolas do interior do município. Ao final do ano, os alunos participarão de uma formatura, com entrega de certificados e reconhecimento aos destaques do programa.