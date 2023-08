Escolas de Faxinal do Soturno recebem atividades sobre educação fiscal

No primeiro semestre de 2023, foram desenvolvidas na EMEF Paulo Freire, Santa Rita de Cássia e na EMEI Beija-Flor atividades sobre o tema Educação Fiscal.

Estas temáticas trabalhadas em sala de aula fazem parte da matriz curricular de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino de Faxinal do Soturno. Portanto, o objetivo de trabalhar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I sobre o tema é para que as crianças venham a conhecer e aprender sobre a estrutura e o funcionamento do Município por meio do recolhimento de impostos de forma lúdica.

As atividades interdisciplinares realizadas pelas professoras com as crianças oportunizaram aos alunos o entendimento acerca do exercício da cidadania participativa ao exigirem a nota fiscal na compra de produtos. Pois é por meio da compra de produtos com nota fiscal que se comprova todas as trocas comerciais, que tem como intuito oficializar as transações e controlar o recolhimento de impostos.

Segundo a Diretora da EMEI Beija-Flor Liselene Barichello, “este conhecimento é fundamental para valorizar o uso dos recursos públicos, além da preparação das novas gerações, para que sejam indivíduos socialmente responsáveis, voltados para a justiça social”.

As atividades de conscientização com os alunos promoveram o conhecimento, valorização e preservação do patrimônio público que, por meio da arrecadação dos tributos com a solicitação da nota fiscal, pode ser aplicado e revertido em recursos públicos como, por exemplo, a aquisição de livros para a escolas. As professoras levaram as crianças até a um mercado da cidade para que tivessem a experiência na prática de como funciona a nota fiscal e a importância de solicitá-la nos estabelecimentos comerciais. Outras atividades levaram em consideração a aplicação/destinação na prática das arrecadações fiscais, como a construção de obras públicas, a exemplo, das Unidades Básicas de Saúde (UBS), construção e reformas nas escolas públicas, construção e manutenção dos espaços públicos de convivência, como pracinhas e praças.

Deste modo, a escola busca formar cidadãos capazes de compreender a função social dos tributos, além de entender a importância de acompanhar a aplicação dos recursos públicos que são provenientes da contribuição da população por meio dos impostos pagos para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da sociedade, destaca a Secretária da Educação, Cultura e Desporto Simone Cancian Stieler.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno