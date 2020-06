Escolas de Agudo receberão equipamentos para os Laboratórios de Ciências, Matemática e Geografia

As escolas do Município de Agudo receberão equipamentos para renovar os Laboratórios de Ciências, Matemática e Geografia. A licitação, modalidade Pregão Eletrônico, acontecerá no dia 24 de junho, às 9 h através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Serão adquiridos: Modelo Esqueleto Articulado e Muscular, com rodinhas; Modelo Anatômico da Arcada Dentária, com escova; Microscópio Biológico Binocular; Balança Digital Eletrônica; Tabela Periódica; Termômetro Químico; Lupa de aumento; Tubo de Ensaio; Laboratório Portátil de Matemática; Calculadora Científica; Mapa Mundi; Globo Terrestre Alto Relevo; Planetário Escolar; Telescópio Astronômico Equatorial Newtoniano; Bússola em Aço Inox Grande, entre outros itens.

Mais informações no Edital 28/2020 disponível no site www.agudo.rs.gov.br ou no mural da Prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Agudo