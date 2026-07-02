Escolas da Rede Municipal de Ivorá participam de palestra sobre “O que é ser Guardião da Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco”

Aconteceu no Salão de Atos da Escola Estadual Marcelino Copetti, em Ivorá, na manhã da última segunda-feira, dia 29, uma palestra sobre a temática: “Somos Guardiões do Geoparque – Educação para o cuidado e a preservação do Patrimônio Natural, Cultural e Histórico”. A atividade foi desenvolvida pela professora Maria Medianeira Padoin, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), para os alunos, professoras e direções da Escola David Simonetti e da Escola Bem–Me-Quer. O evento contou também com a presença da Secretária Municipal de Educação, Iracema Simonetti Zorzi, e da Supervisora de Ensino, Denise Pigatto Bissacotti.

A palestrante explicou de modo sucinto para os alunos, sobre o que é um Geoparque, o que é um Geoparque Mundial, o que é a Unesco, o que é ser Guardião e sua importância para a Quarta Colônia e para seus habitantes.

A Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco faz parte de uma rede global com 229 territórios que, juntos, celebram a riqueza geológica da terra. Muitos desses locais, incluindo os geossítios, em especial os da Quarta Colônia, são reconhecidos como marcos na evolução do planeta.

Durante o evento, a professora Maria Medianeira falou sobre o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa), sediado no município de São João do Polêsine, e que tem a missão de mapear novos sítios fossilíferos, monitorar os locais já conhecidos, coletar e salvaguardar fósseis de vertebrados e plantas da Quarta Colônia.

Sobre ser “Guardião do Geoparque”, foi detalhado que significa assumir a responsabilidade de proteger, zelar e cuidar de alguém ou algo, garantindo sua integridade e segurança. Tem a função de proteção, defesa de tradições ou bens, focados na confiança e segurança.

Na oportunidade foram entregues simbolicamente os bótons de “Guardiões do Geoparque” aos representantes dos alunos de cada turma, tornando-os oficialmente parte dessa missão de proteger e valorizar as riquezas naturais e culturais da Quarta Colônia.

Os alunos também receberão, por meio da Secretaria Municipal de Educação e em parceria com as Escolas Municipais que estão desenvolvendo projetos voltados ao Parque Natural Municipal Monte Grappa, bótons de “Guardiões do Monte Grappa” e camisetas personalizadas. Tudo é preparado para a visita dos avaliadores que estarão na Quarta Colônia e, em Ivorá, será no dia 16 de julho.

Fonte: Prefeitura de Ivorá