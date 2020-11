Escolas da rede municipal de Faxinal do Soturno recebem alunos para reforço presencial

Os alunos das escolas municipais Paulo Freire e Santa Rita de Cássia, de Faxinal do Soturno, classificados no nível três a partir de avaliação e diagnóstico das devolutivas das atividades domiciliares, estão recebendo reforço presencial desde o dia 4 de novembro. As aulas são agendadas pelo educandário, com a participação de no máximo cinco estudantes por horário e seguindo todos os protocolos de segurança para evitar o contágio do Coronavírus.

Mediante autorização dos pais ou responsáveis, os alunos vêm até a escola e, antes de ingressar na sala de aula, higienizam os pés em tapete sanitizante, higienizam as mãos com álcool gel e tem a temperatura medida. O reforço objetiva auxiliar os estudantes na aprendizagem e seguirá até a primeira quinzena de dezembro.