Escola Sete de Setembro, de Restinga Sêca, passa por reformas na cobertura

Iniciada no mês de janeiro a obra de reforma da cobertura da estrutura física do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sete de Setembro, localizada na comunidade de Vila Rosa, interior de Restinga Sêca.

Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura, a ação é realizada com recursos provenientes do Governo Federal, no valor de R$ 70 mil. A reforma consiste na retirada das telhas, substituição de madeiramento, limpeza de calha, instalação de telhas de fibrocimento e troca do forro.

“Nossa escola já tem 106 anos e estamos se empenhando para conquistar melhorias na infraestrutura física da nossa escola. A chuva já estava estragando o forro e a fiação elétrica já estava bem comprometida. Graças a Deus, em meio à pandemia e com tantas notícias negativas, para a nossa escola chegou essa notícia que fomos contemplados com esta reforma do telhado”, enfatizou a professora Ana Lúcia Lima, diretora do educandário.

A obra de reforma tem prazo de conclusão para o próximo dia 5 de abril.