Escola Sete de Setembro, de Restinga Sêca, é reconhecida por resultado obtido no SAERS

Nesta segunda-feira, dia 27, cerca de 200 escolas das redes estadual e municipal do Rio Grande do Sul foram reconhecidas pelos resultados obtidos no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (SAERS), referente ao 2º ano do ensino fundamental. A cerimônia de premiação ocorreu na Casa da Ospa, em Porto Alegre, reunindo gestores, professores e autoridades da área da educação. O evento teve como objetivo valorizar o trabalho pedagógico desenvolvido nas instituições que alcançaram os melhores índices de desempenho na avaliação.

Entre as escolas homenageadas está a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sete de Setembro, da comunidade de Vila Rosa, interior de Restinga Sêca, que figura entre os destaques do estado. A conquista evidencia o comprometimento da comunidade escolar com a alfabetização e o aprendizado nos anos iniciais.

Representando o município, estiveram presentes o prefeito Norton Soares, a secretária municipal de Educação, Adriana Cassol; a articuladora da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa), Juliana Machado Bianquin; a supervisora da Escola Sete de Setembro, Neida Odete Ferraz; além da professora Jaqueline Fette Brondani.

A iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade da educação básica, além de reconhecer o esforço coletivo de professores, alunos e equipes diretivas. O SAERS é uma das principais ferramentas de monitoramento do ensino no estado, permitindo identificar avanços e desafios no processo de aprendizagem.

A premiação integra ações de incentivo à alfabetização e busca estimular a continuidade de boas práticas pedagógicas nas escolas gaúchas.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca