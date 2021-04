Escola São João Batista, de Formigueiro, realiza concurso para escolha da logomarca

Na tarde de segunda-feira, dia 5, autoridades do município de Formigueiro foram convidados para uma atividade inusitada. A agradável surpresa foi o convite para a participação do júri do concurso realizado pela Escola Municipal de Ensino Fundamental São João Batista, do Cerro do Formigueiro.

A direção da escola criou um concurso para a escolha da logomarca (símbolo) da escola. A criatividade da escolha da logomarca ficou a cargo dos alunos de todas as séries do Ensino Fundamental.

O concurso terá duas etapas, a primeira foi a indicação de três trabalhos pelo júri. A partir desta decisão dos jurados, as imagens estão expostas na página do Facebook da Escola, onde a comunidade poderá participar votando na imagem (logomarca) que achar mais criativa e representativa para instituição. A votação poderá ser realizada até o dia 12 de abril.

Na apresentação do concurso as autoridades municipais, a diretora do educandário, professora Jacira Fernandes Chaves, destacou a importância do envolvimento dos alunos e da comunidade na relação com a Escola. “Foi um dia incrível e histórico na nossa escola. Foi realizada a primeira etapa do Concurso do Logotipo da nossa São João Batista com a votação da devolutiva dos alunos com as suas ideias e propostas para o Logotipo da nossa escola”, comentou a diretora.

A comissão julgadora contou com a participação do prefeito, Jocelvio Cardoso; secretários Fabiano Ilha da Luz, João Laerte Ferreira, Alvaro Trojahn e Isabel Fantinel; presidente da Câmara de Vereadores, Pablo Milani; supervisora, Giselda Filipini da Silva; assessora técnica do Conselho Municipal de Educação; Artemia Marques Pereira; e professoras Francieli Trindade Ferreira, Iliani Becker Silva, Iracilda Turcatto, Lucilaine Bordignon, Patricia Barcellos, Izaura Vargas Pontes, Jaci Ferc; e o assessor de imprensa da Prefeitura de Formigueiro, Fernando Ramos.”

Fonte: Prefeitura de Formigueiro