Escola São João Batista, de Formigueiro, divulga resultado do concurso de logomarca

Nesta terça-feira, dia 13 abril, a E.M.E.F São João Batista, localizada no Cerro do Formigueiro, interior de Formigueiro, divulgou o resultado do concurso que escolheu o símbolo (logomarca) da Escola.

Em 1º lugar ficou o trabalho do aluno, Arthur Bairros Azambuja Vargas do 4º ano. Em 2º lugar o trabalho de Vinícius Oliveira da Silva Pires do Pré B. E em 3º lugar o trabalho do aluno, Leonardo Kauan Matte Simões do 3º ano.

O concurso da logomarca da Escola foi coordenado pela diretora, Jacira Fernandes Chaves e professores da São João Batista, com a participação dos alunos e foi dividido em duas etapas.

Na primeira, no dia 7 de abril, foi realizada a etapa classificatória, onde um júri presencial, composto por autoridades do município e professores, escolheram três desenhos que foram para a segunda e última fase. Na etapa final a votação foi da comunidade, através do voto nos trabalhos expostos na página do facebook da Escola.

A comissão julgadora contou com a participação do prefeito, Jocelvio Cardoso; secretários Fabiano Ilha da Luz, João Laerte Ferreira, Alvaro Trojahn e Isabel Fantinel; presidente da Câmara de Vereadores, Pablo Milani; supervisora, Giselda Filipini da Silva; assessora técnica Conselho Municipal de Educação, Artemia Marques Pereira; e professoras Francieli Trindade Ferreira, Iliani ecker Silva, Iracilda Turcatto, Lucilaine Bordignon, Patricia Barcellos, Izaura Vargas Pontes, Jaci Ferc.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro