Escola Santo Antônio, de Linha dos Pomeranos, em Agudo, receberá melhorias

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, de Linha dos Pomeranos, interior de Agudo, irá receber melhorias. No dia 8 de junho, às 13h30min, acontecerá a Licitação, modalidade Tomada de Preços, para contratação de empresa para o fornecimento de materiais e mão de obra.

Será realizado a construção de cozinha, copa, churrasqueira, banheiros e fechamento do ginásio coberto junto ao educandário.

Mais informações no Edital 022/2020, disponível no site da Prefeitura de Agudo, na aba Licitações e Contratos, e no mural da Prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Agudo