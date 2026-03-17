Escola Santa Rita de Cássia, de Faxinal do Soturno, organiza ações pedagógicas sobre Educação Ambiental, Fiscal e Patrimonial

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia, de Faxinal do Soturno, está organizando ações pedagógicas, dentro dos projetos de Educação Ambiental, Educação Fiscal e Educação Patrimonial (Geoparque Quarta Colônia), que envolvem atividades planejadas de acordo com a faixa etária de cada turma e com os conteúdos trabalhados em sala de aula.

A iniciativa é de autoria dos professores Adalmir Junior Bittencourt Facco, Jocelaine Bozzetto de David e Daniela Pegoraro, sendo desenvolvida pela Escola como parte de seu planejamento pedagógico. As ações serão realizadas mensalmente com as turmas da Educação Infantil – Pré-Escola A e B – e com os Anos Iniciais, do 1º ao 5º Ano, respeitando os conteúdos previstos para cada etapa.

A proposta prevê a implantação da horta escolar, da composteira e a realização de visitas orientadas ao Horto Municipal, proporcionando aos alunos aprendizado prático e interdisciplinar. Para qualificar as atividades, a Escola contará com o apoio técnico do Instituto Renascer, que colaborará com orientações relacionadas à compostagem e educação ambiental, permanecendo o desenvolvimento pedagógico sob responsabilidade da equipe escolar.

De acordo com a diretora Dilce Stochero Buriol, a parceria tem como objetivo somar esforços, respeitando o planejamento da escola e contribuindo para ampliar as oportunidades de aprendizagem dos alunos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno