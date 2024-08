Escola Professora Célia Milda Schlesner Schiefelbein, de Paraíso do Sul, realiza plantio de árvores nativas

Na tarde da última quarta-feira, dia 21, as turmas do 3° e 4° Ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Célia Milda Schlesner Schiefelbein realizaram o plantio de 40 árvores no interior do município. A prática aconteceu na localidade de Linha Néri e faz parte das atividades desenvolvidas pelo turno integral da escola que abrangem diferentes ações, buscando temas diversos e que diferem-se dos abordados em sala de aula rotineiramente.

O plantio ocorreu na beira de um córrego com deficiência da chamada “mata ciliar”, que é conhecida como a vegetação que encontra-se próxima dos recursos hídricos e que desempenha a função de diminuir os impactos do assoreamento, avanço sobre áreas agricultáveis e residuais, além de contribuir na proteção da biodiversidade criando corredores ecológicos, facilitando a reprodução de diversos seres vivos.

Além disso, as atividades tiveram como principais objetivos estimular as práticas ao ar livre e a integração dos alunos, incentivando o contato com a natureza e dos elementos naturais.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul