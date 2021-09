Escola municipal de Silveira Martins realiza capacitação para Educação Inclusiva

Na última quinta-feira, dia 9, a Escola Municipal João Frederico Savegnago, de Silveira Martins, desenvolveu um momento de capacitação em Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos profissionais que atuam diretamente com a inclusão.

O foco principal do encontro foi o profissional e o aluno Autista, quando contou com a participação dos funcionários do educandário, monitores educacionais, motoristas do transporte escolar, professores dos anos iniciais e educação infantil, educadora especial, supervisão e equipe diretiva.

A capacitação foi desenvolvida pela profissional Juliani Riboli Corrêa, graduada e especialista em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e doutora em Educação pela mesma universidade.

Na rede social, a Secretaria de Educação de Silveira Martins parabenizou a todos os envolvidos na atividade pelo trabalho realizado.

Com informações da Prefeitura de Silveira Martins.