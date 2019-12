Escola Municipal de Paraíso do Sul é premiada no Programa Agrinho 2019

No dia 17 de dezembro, aconteceu a premiação dos alunos da Escola Max Paulo Schllösser, de Paraíso do Sul, no Programa Agrinho 2019. A Escola foi contemplada em duas categorias:

Categoria Educação Infantil: 1º lugar aluna Lunna Maria Moreira da Silva, de 5 anos, orientada pelo professor Amilson Machado da Silva.

Categoria Ensino Fundamental 1º ano: aluno Enzo Arthur Dumke, orientado pela professora Jaqueline Muller.

O Projeto Agrinho visa desenvolver ações que propiciem o despertar da consciência de cidadania, além do acesso á informações relativas á saúde e a preservação do meio ambiente, com vistas á melhoria da qualidade de vida através da educação.

A premiação aconteceu na Escola Max Paulo Schllösser e contou com a presença do prefeito, Artur Ludwig, secretária de Educação e Cultura, Rosângela Baumhardt, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Candelária, Mauro Flores; e o representante do SENAR/RS, Gilmar Desconzi, além das mães dos alunos premiados, professores, diretor e demais alunos do educandário.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul