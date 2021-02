Escola Municipal de Música de Restinga Sêca retoma atividades em março

A Escola Municipal de Música de Restinga Sêca retomará as atividades a partir do dia 1º de março. A data foi definida em reunião na manhã desta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, entre o prefeito Paulo Ricardo Salerno, o músico restinguense e coordenador da Escola, Protógenes Solon de Melo e a diretora de Cultura e Turismo, Shaiane Grigoletto Dotto.

As inscrições para os interessados devem ser feitas a partir do dia 18 de fevereiro na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, sala 35 do Centro Administrativo. A idade mínima para inscrição é de 5 anos completos. Os alunos já inscritos devem fazer a renovação do cadastro.

As aulas serão no Ginásio Municipal Romano Cantarelli, onde já funciona a Escola.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca