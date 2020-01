Escola João Frederico Savegnago de Silveira Martins terá novo processo de eleição de direção

Escola Municipal João Frederico Savegnago, de Silveira Martins, terá novo processo de eleição de direção da escola no início do ano letivo, devido a vacância do cargo.

O Conselho Escolar irá instituir uma comissão eleitoral no começo das aulas, dando início ao processo previsto em Lei Municipal. A previsão do Conselho Escolar é que até o final do mês de abril o processo de eleição esteja concluído.

Uma equipe com profissionais experientes em gestão escolar foi convidada para conduzir a Escola até a realização da eleição da nova direção. O convite foi feito pela secretária Municipal de Educação, Sílvia Fioreze, sendo as mesmas nomeadas para o cargo pelo prefeito municipal, Fernando Cordero.

A equipe nomeada para este período é composta por professoras da rede municipal de ensino, que já atuaram e atuam em direção, vice-direção e coordenação escolar nos diferentes níveis de ensino.

Diretora: Carolina Maffini Cereser, professora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Vice-diretora: Janine Piovesan, professora da Educação Infantil

Vice-diretora: Mariangela Branco, professora dos Anos Finais do Ensino Fundamental

A Secretaria de Educação e o Conselho Escolar agradecem o desprendimento e colaboração das profissionais que se colocaram ao serviço da comunidade escolar.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins