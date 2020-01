Escola Francisco Giuliani de Restinga Sêca passa por reformas

Para dar qualidade aos alunos e profissionais da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Giuliani, de Restinga Sêca, iniciaram nesta semana, as obras de reforma do refeitório e da cozinha do educandário.

A obra no valor R$ 160.891,80, executada pela empresa vencedora da licitação, Construtora Agudense, conta com edificação nova e área de refeição para 100 crianças, nova cobertura translúcida para área de circulação e reforma da cozinha, sanitários para professores, vestiários, despensa, depósito de material de limpeza e área de serviço.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca