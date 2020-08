Escola Francisco Giuliani, de Restinga Sêca, inaugura novo refeitório e cozinha 

No Dia do Estudante, 11 de agosto, a comunidade escolar da E.M.E.F. Francisco Giuliani, de Restinga Sêca, recebeu a obra que engloba refeitório, cozinha, depósito e vestiários. Embora sem a presença dos alunos, devido à pandemia, foi realizado o ato inauguração do novo espaço, que era uma demanda antiga da Escola. O espaço amplo e arejado permitirá que os estudantes possam fazer as refeições escolares com mais conforto.

O pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, padre Jair de Bairros Gomes, deu sua benção ao local, desejando que seja um espaço de amor e desenvolvimento para os estudantes da escola.

Em seu pronunciamento, o prefeito Paulo Ricardo Salerno destacou a importância da obra: “Além de ser uma demanda antiga da Escola, é uma necessidade para os estudantes. Prezamos pela qualidade da merenda escolar desde o primeiro ano desta gestão, onde priorizamos a compra de alimentos produzidos pelas nossas agroindústrias, melhorando a qualidade da alimentação dos alunos de todas as Escolas Municipais, e também para valorizar o que se produz no município. Com um local adequado os alunos terão mais conforto e espaço para fazer a sua refeição na Escola”.

Na ocasião, também foi entregue ao diretor da Escola, Cezar Bertulini, um notbook que representa a troca dos equipamentos de informática, que a Secretaria Municipal de Educação vem realizando em todas as Escolas Municipais.

Estavam presentes na inauguração do espaço, o prefeito municipal, Paulo Ricardo Salerno; o vice-prefeito, Vilmar João Foletto; a secretária de Educação, Antonina Garcia Cavalheiro; o presidente da Câmara de Vereadores, André Biling Tonetto; o diretor da E.M.E.F. Francisco Giuliani, Cezar Luis Bertulini; a nutricionista responsável técnica do Programa de Alimentação Escolar, Naiane Araujo Dotto; os vereadores, Tiago Cantarelli e José Solon da Silva; representando o CME, professora Maria Helena Aita Chiapinoto; professores e funcionários da Escola; a arquiteta da prefeitura, Auriele Fogaça; Mateus Ferreira representando o Rotary Club.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca