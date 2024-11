Escola Estadual Francisco Manoel, de Restinga Sêca, promove a 19ª Feira do Livro e Mostra Pedagógica

Inicia nesta quarta-feira, dia 6, e seguirá até a sexta-feira, dia 8, a 19ª Feira do Livro e Mostra Pedagógica da Escola Estadual de Ensino Fundamental Francisco Manoel, de Restinga Sêca.

Com o tema: “A leitura é a arte de criar sonhos e construir um mundo sustentável”, a edição deste ano do evento tem como homenageada a professora Terezinha Alves Ferreira, além da referência aos convidados Ubiratan Fernandes Pedrosa Júnior e Gustavo Bisognin. Programação contará com a presença da Livraria Corvus.

Durante os três dias de atividades, a comunidade poderá prestigiar a solenidade de abertura, teatro, apresentações musicais e de dança, conversa com escritores, entre outras atrações. Além disso, poderão visitar a Mostra Pedagógica dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos e professores dentro do Programa A União Faz a Vida do Sicredi, em parceria com a Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. (Cotrisel).

Dia 6 (quarta-feira)

– 19h

– Teatro: Xadrez das Cores – Alunos da EJA, professores Maria Salet dos Santos e Elocir Soares.

– Encenação Xadrez Vivo – Turmas: 51, 52 e AEE, professoras Jucemara, Clara e Icléia.

Dia 7 (quinta-feira)

– 8h30min

– Encenação do xadrez vivo – turmas 51, 52 e AEE, professoras Jucemara, Clara e Icleia.

– Musical: Memórias e Emoções – Turma: 21, Profª Sandra R.

– Coreografia da música Planeta Azul – Turma 41, Profª Graziela

– Dança e Encenação da Música: Bem na Porteira -Turmas 61 e 62, Profª Marilei

– Coreografia da música: Mire as Estrelas, Turma 42, Profª Lúcia.

– Teatro: O poder da fala, Turma 71 – Profª Andressa. Peça Teatral: Bom dia todas as cores – Baseado na Obra de Ruth Rocha – Biblioteca Itinerante da Fundação Antônio Meneghetti.

– 13h30min

– Peça Teatral: Bom dia todas as cores – Baseado na Obra de Ruth Rocha – Biblioteca Itinerante da Fundação Antônio Menegheti.

– Música Era uma Vez – Língua de Sinais, Turmas: 33 e AEE, Professoras Mirta Liziane, Clara e Icléia.

– Teatro: A Bela Adormecida – Uma história diferente, Turma 31 – Profª Mirta Liziane

– Teatro: Contos Eternos, Turma 13 – Profª Rosimari.

– Coreografia da música: Amarelo, Azul e Branco, Turma 32, Profª Jaqueline.

– Teatro: O poder da fala, Turma: 71 – Profª Andressa.

– Encenação Xadrez Vivo – Turmas 51, 52 e AEE,

– 19h

– Apresentação do Troféu Identidades – Edição 2024, Turma: 91, Profº Darlan.

– Momento de fala da Sra. Julyana Zuchetto de Oliveira, Autora do livro infantil – Uma aventura toda azul Musical: Memórias e Emoções – Turma: 21, Profª Sandra R.

– Musical: O Mágico de Oz – Turma: 11, Profª Sandra G.

Dia 8 (sexta-feira)

– 8h30min

– Musical o Mágico de Oz – Turma 11, Profª Sandra G.

– Música: Era uma vez – Língua de Sinais, Turmas 33 e AEE, Professoras Mirta Liziane, Clara e Icleia

– Teatro: A Bela Adormecida – Uma história diferente, turma 31

– Teatro: A fantástica fábrica de chocolates, Turma: 91, Profª Marilei.

– Apresentação solo: Dança Jazz: Cai na Estrada – Aluna Natalia Joras, Turma 71.

– 13h30min

– Musical Branca de Neve – Turma 12, Profª Lucia.

– Apresentação sobre as emoções e coreografia da música -Divertida Mente – Turma 22, Profª Rita.

– Apresentação das músicas: Tangolomango do Coelho e Normal é ser diferente – Turma: 23, Profª Ana Paula

– Coreografia da música: O Carimbador Maluco – Turma: 43, Profª Mariane.

– Apresentação solo: Dança Jazz: Cai na Estrada – Aluna Natalia Joras, Turma 71

– Apresentação da Escola de Música Ksom