Escola Érico Veríssimo, de Restinga Sêca, realiza mais um encontro de formação

A Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo, de Restinga Sêca, realizou na tarde desta quinta-feira, dia 24, mais um encontro de formação do Novo Ensino Médio

Durante o encontro, o município de São Gabriel se fez presente para conhecer a trajetória de implantação do novo modelo de ensino que é ofertado pela escola desde o ano passado. Essas atividades de formação estão previstos no Programa de Formação Continuada do educandário e busca contemplar em seus objetivos um espaço de discussão e reflexão sobre o Novo Ensino Médio.

Esteve presente no encontro o diretor da Escola Técnica Municipal de São Gabriel, Humberto Petrarca, e a Supervisora Janine Dorneles Pereira, além de Ângela Assis Brasil, integrante da Secretaria de Educação de São Gabriel. Também acompanharam a formação os professores regentes de classe, representando as quatro áreas do conhecimento, o Coordenador Pedagógico, Darlan Bittencourt, e a presidente do Conselho Municipal de Educação de Restinga Sêca, a professora Adriana Cassol.

Fonte: Escola Érico Veríssimo