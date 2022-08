Escola de Inovações Pedagógicas na Fundação Antonio Meneghetti e AMF

No dia 6 de agosto teve início o Curso de Extensão Escola de Inovações Pedagógicas, promovido pela Fundação Antonio Meneghetti de Pesquisa Científica Humanista Cultural e Educacional e Antonio Meneghetti Faculdade. Com foco na formação continuada de educadores desde o nível fundamental até o universitário, o curso apresenta o tema da primeira edição “Educação e Humanismo: Formação Continuada e Aperfeiçoamento” e tem como objetivo desenvolver a atividades práticas e a reflexão sobre o momento atual da educação e a construção de uma nova pedagogia para a sociedade atual e para as futuras gerações.

A iniciativa do curso atende a uma necessidade identificada a partir da implantação do Programa “Estamos Juntos”, iniciado em 2020 pela Fundação Antonio Meneghetti em parceria com a AMF, desenvolvendo diversas atividades e formação contínua, beneficiando 1.500 educadores de Escolas Municipais e Estaduais, abrangendo os municípios da Quarta Colônia de Imigração Italiana e Região Central do Estado.

A Aula Inaugural aconteceu no Auditório Principal da AMF com a presença da Profª Drª Andrea Filatro, de São Paulo, grande personalidade e profissional no Brasil em relação ao trabalho com as Metodologias Inov-Ativas na área da Educação. Estiveram presentes na primeira aula do curso 120 educadores e profissionais da educação, abrangendo os 16 municípios da Quarta Colônia e Região Central “Nesse contato com centenas de professores dos nossos municípios ficou ainda mais evidente a necessidade de firmarmos nosso compromisso com uma formação humana e tecnológica, valorizando os professores como os grandes mediadores entre o conhecimento e as novas gerações”, afirma a curadora estratégica da Fundação Antonio Meneghetti, Antonio Meneghetti Faculdade e do Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, Sra. Any Rothmann.

As aulas acontecerão durante os meses de agosto, setembro e outubro, quinzenalmente, aos sábados, totalizando 48 horas de ensino-aprendizagem ministrados pelo Corpo Docente de Professores Doutores, Mestres e Especialistas da AMF e professores convidados internacionais, possibilitando a ampla participação tanto de professores dos municípios da Quarta Colônia como de outras regiões do Estado. Entre os temas a serem trabalhados estão: Humanismo e Educação, Estilo de Vida e Criatividade, Ferramentas Tecnológicas, Formação Humana, Educação Transformadora, Pós-Modernismo, Empreendedorismo Educacional, entre outros.

Para mais informações acesse: https://faculdadeam.edu.br/extensao/escola-de-inovacoes-pedagogicas.

Fonte: Fundação Antonio Meneghetti e AMF