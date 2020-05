Escola de Formigueiro entrega kit’s de alimentação da Seduc

Em virtude da suspensão das aulas como medida de prevenção ao Coronavírus, a Escola João Isidoro Lorentz (JIL) de Formigueiro entregou nesta terça-feira, dia 5, os kit’s de alimentação escolar recebidos da Secretaria Estadual da Educação (Seduc).

Foram beneficiadas as famílias em situação de vulnerabilidade social, como as que constam no cadastro do Bolsa Família e que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Para receber o kit, um dos pais ou responsável foi até a escola, acompanhado dos documentos de identificação e o cartão do benefício, além de ser obrigatório o uso de máscara de proteção respiratória. A Brigada Militar de Formigueiro auxiliou a entrega para evitar aglomerações e garantir que as medidas de proteção fossem respeitadas.

Entre os itens distribuídos estava feijão, arroz, café, biscoito, farinha de milho, farinha de trigo, açúcar, leite em pó, molho de tomate, óleo vegetal e salsicha em conserva.

Até o final do mês de maio, em todo o Rio Grande do Sul, serão distribuídas 185 mil cestas básicas contendo 24 quilos de gêneros alimentícios cada uma, o que totaliza um investimento de cerca de R$ 22 milhões e mais de 4,5 mil toneladas de comida. Os recursos são provenientes do Governo do Estado, com a quantia de R$ 9 milhões, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com recursos na ordem de R$ 12,7 milhões.

