Escola de Dona Francisca irá entregar cestas básicas neste sábado

A Escola Estadual Maria Ilha Baisch, de Dona Francisca, irá realizar neste sábado, dia 9, a entrega de cestas básicas para as famílias dos alunos matriculados no educandário.

Conforme a direção, a distribuição ocorre entre 8h e 12h, junto da escola, onde somente as famílias cadastradas no programa Bolsa Família receberão a doação fornecida pelo Governo do Estado, por meio de recursos financeiros da alimentação escolar.

No ato da entrega, o responsável legal do aluno deverá comparecer com o CPF e tomar os cuidados devidos de prevenção ao Coronavírus usando máscara.