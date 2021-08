Escola de Agudo recebe doação de livros

A Escola Sete de Setembro, na Picada do Rio, interior de Agudo, recebeu na terça-feira, dia 10, centenas livros para compor o acervo bibliográfico do educandário.

Os acervos são oriundos do programa Pró-Biblioteca, e do projeto “Abre Aspas”, através da Lei de Incentivo à Cultura. A iniciativa é promovida pela Alliance One e pela China Brasil Tabacos.

A EMEF 7 de Setembro foi selecionada, por ter cerca de 30 alunos filhos de produtores parceiros da empresa. Nesse sentido, representantes da “China Brasil Tabacos” destacaram a importância do incentivo à leitura para crianças e adolescentes na formação para a vida adulta.

Conforme a Secretária de Educação e Desporto de Agudo, Emanueli Unfer, a leitura proporciona a reflexão crítica e argumentativa a todos alunos e comunidade escolar, sobre os mais diversos assuntos, principalmente sobre questões tangentes na sociedade, como o êxodo rural.

Fonte: Prefeitura de Agudo