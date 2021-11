Escola Carlos Altermann, de Paraíso do Sul, realiza o 7º Sepec

Iniciou nesta terça-feira, dia 16, o 7º Seminário Pedagógico e Científico (Sepec) da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Carlos Altermann da localidade de Mangueirinha, no interior de Paraíso do Sul.

Durante o primeiro dia do evento foram realizadas diversas atividades com alunos do 7º e 8º Ano. Na abertura oficial ocorreu o pronunciamento da diretora Diana Radiske Müller, da vice-diretora Loiva Huff e, também, Carla Drescher, professora do Sepec. Durante o ato, houve apresentação do banner e da logo do Sepec, elaborada pela aluna Maísa Biscaglia, apresentação musical do aluno Matias Reips do 6°Ano e a participação especial do pastor Volmir Reips da Igreja Evangélica Congregacional do Brasil (IECB) da localidade de Vila Paraíso, que proferiu uma fala aos alunos sobre a importância da pesquisa e o momento de oração.

Para finalizar as atividades do primeiro dia, os alunos do 7° Ano, orientados pela professora Ana Schünemann, apresentaram os seus trabalhos de pesquisa desenvolvidos no semestre.

A programação segue nesta quarta-feira, dia 17, com apresentações de trabalhos de pesquisa de alunos do 6º e 9º Ano. Posteriormente, a realização do teatro “A missão de Alice”, composto por alunos do 6º Ano com a supervisão da professora Carla.

Na quinta-feira, dia 18, as apresentações de trabalhos ficarão por conta do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Ano. Além disso, as turmas do Pré 1 e do Pré 2 também irão participar.

No último dia do evento, que é sexta-feira, dia 19, será feita uma palestra sobre o Dia da Consciência Negra, sempre celebrado no dia 20 de novembro e, na sequência, uma oficina de capoeira.

Também durante a semana ocorrerá à divulgação do livreto “A Diversidade Cultural nas Brincadeiras Infantis” e a inauguração da revitalização da pracinha e cercamento do pátio da escola.

O 7º Seminário Pedagógico e Científico é uma promoção da Emef Carlos Altermann, com apoio do Círculo de Pais e Mestres, Prefeitura de Paraíso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e Fundação Antonio Meneghetti.