Escola Carlos Altermann, de Paraíso do Sul, comemora os 31 anos de inauguração

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Altermann, da localidade de Mangueirinha, interior de Paraíso do Sul, comemora neste mês de agosto os 31 anos de inauguração do educandário.

Tomando todos os cuidados de prevenção ao Covid-19, será realizada uma programação festiva. Nas atividades está a entrega da premiação dos resultados da Olimpíada Brasileira de Astronomia, Logotipo Sepec, Verde é Vida e Concurso de Redação e Desenho que ocorre nesta terça-feira, dia 3. Além disso, durante este mês haverá ainda Gincana dos Estudantes, sorteio de rifa, rodas de conversa e palestras, exposição de trabalhos, vídeos e apresentações, Biblioteca Itinerante da Antonio Meneghetti Faculdade e inauguração do Cantinho da Leitura.

Evento de aniversário é promovido pela escola, com apoio do Círculo de Pais e Mestres, Prefeitura de Paraíso do Sul, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Fundação Antonio Meneghetti.