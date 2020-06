Escavadeira hidráulica do Condesus já prestou mais de 100 horas de serviço aos agricultores faxinalenses

O período entressafra, entre o fim da colheita até o novo plantio, também é de muito trabalho nas propriedades rurais e, neste ano, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos recebeu um reforço no maquinário para atender os agricultores do Município. Desde a segunda quinzena do mês de maio, está em Faxinal do Soturno a escavadeira hidráulica do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus). Até o dia 29 de maio, o equipamento já havia prestado 130 horas de serviço no território faxinalense.

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Clóvis Benetti, afirma que a máquina está cedida para o município pelo período aproximado de 30 dias. Antes, o equipamento estava com a Prefeitura de Ivorá e, em razão do deslocamento, os trabalhos começaram na localidade de Sítio Alto, que faz divisa com a cidade vizinha. Entre os serviços que estão sendo solicitados estão limpeza de lavouras, abertura de micro açudes e bebedouros para animais, de acordo com a demanda dos produtores. Conforme Benetti, desde que chegou no município, o equipamento já recebeu diversos reparos e manutenção, como troca de filtros, engraxe e novos discos.

Cada agricultor pode contratar até 10 horas de trabalho da escavadeira hidráulica. Para o mês de junho, já estão agendadas mais 70 horas no Sítio Alto e de 100 a 150 horas nas localidades de Linha Guarda Mor e Val Veronês, atingindo a carga horária máxima da máquina em Faxinal do Soturno, até ser realocada para outro município integrante do Condesus.

Além do equipamento do Consórcio, uma escavadeira hidráulica da Secretaria de Obras está atendendo os agricultores.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno