Escavadeira hidráulica do Condesus beneficiou 39 produtores rurais de Restinga Sêca

A escavadeira hidráulica pertencente ao Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) beneficiou 39 produtores rurais de Restinga Sêca. Ação é fruto do trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e Emater, junto também do apoio da Secretaria Municipal de Obras que auxiliou no deslocamento entre as propriedades rurais.

A máquina, que trabalha em sistema de rotatividade entre os nove municípios da Quarta Colônia, atuou em Restinga Sêca pelo período de 60 dias (entre 15 de agosto e 15 de outubro) na abertura de 28 açudes, construção de drenos e canais de irrigação, além da limpeza de áreas para plantio, totalizando 405 horas de trabalho ao longo deste período.

Com informações da Prefeitura de Restinga Sêca.