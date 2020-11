Erythrovenator jacuiensis é o mais novo dinossauro da região. Apresentado nesta sexta-feira, dia 27, em um estudo realizado pelo paleontólogo do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica – CAPPA/UFSM, Rodrigo Temp Müller, o novo dinossauro foi nomeado com base em um material fragmentário descoberto em Agudo, fazendo com que ele se torne o município gaúcho com o maior número de espécies de dinossauros.

​O novo dinossauro é membro da linhagem dos terópodes, a mesma que também inclui o Tyrannosaurus rex e o Velociraptor mongoliensis. Entretanto, ele viveu muito tempo antes deles, uma vez que foi descoberto no Sítio Niemeyer, o qual tem idade entre 233 e 225 milhões de anos. Pelo tamanho do fragmento ósseo preservado, é provável que ele tivesse cerca de 2 metros de comprimento.

O nome Erythrovenator jacuiensis significa “caçador vermelho do Rio Jacuí”, referindo-se à coloração avermelhada do fóssil e ao rio que corre próximo a localidade onde ele foi descoberto. Como os dinossauros terópodes mais primitivos são todos carnívoros, supõe-se que o Erythrovenator jacuiensis também se alimentava de carne, apesar de não preservar dentes ou partes do crânio.

​A descoberta do novo dinossauro é particularmente interessante pelo fato de que terópodes primitivos são muito raros. Desta maneira, o novo animal ajuda a entender como foi a evolução do grupo e a composição e dinâmica dos ecossistemas que presenciaram a ascensão da era dos dinossauros.

Reconstrução por Márcio Castro

Fonte: Cappa