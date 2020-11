ERS-348 terá trânsito interrompido a partir da próxima semana 

Em ofício encaminhado à Prefeitura de Faxinal do Soturno, a 4ª Superintendência Regional do Daer, com sede em Santa Maria, comunicou a retomada das obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica da ERS-348, no trecho entre a rótula de acesso e a ponte do Rio Soturno, totalizando cerca de 2,3 quilômetros. Pelo período de 90 dias, a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de novembro, a estrada estará interditada.

As principais opções de desvio são pelo Sítio dos Mellos, passando na barragem do Pique e saindo na Linha Nova Palma e pela Linha da Lagoa, saindo em São João do Polêsine.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-3700.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno