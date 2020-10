ERS-149 tem asfalto recuperado entre Restinga Sêca e Formigueiro

Quem passa pela ERS-149 entre os municípios de Restinga Sêca e Formigueiro, na Região Central, contará com melhores condições de trafegabilidade ainda neste mês. O trecho da Catirina, como é conhecido o segmento entre os Km 76 e 78 da rodovia, está sendo restaurado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes.

Os trabalhos consistem na remoção do revestimento defeituoso e substituição do material por uma nova capa asfáltica. A expectativa é de que a obra seja concluída ainda esta semana.

Segundo o secretário Juvir Costella, a ação integra um conjunto de investimentos de R$ 60 milhões na malha rodoviária estadual, anunciado pelo governo do Estado em setembro. “Trata-se de uma rodovia importantíssima para o escoamento da produção agropecuária”, ressalta. “Mesmo durante a pandemia, mantivemos o foco em retomar obras importantes para a infraestrutura de transportes do Rio Grande do Sul, como é o caso da ERS-149.”

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as obras favorecem o desenvolvimento econômico da região. “O trecho compõe um grande corredor rodoviário que dá acesso à BRS-392, em São Sepé, passando por Formigueiro e Restinga Seca até a RSC-287”, destaca.

No total, será investido na rodovia mais de R$ R$ 1 milhão, proveniente de recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) e do Tesouro do Estado.

Fonte: Daer