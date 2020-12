Equipe trabalha na decoração de Natal em Nova Palma

Na última semana a equipe de servidores municipais de Nova Palma, responsável pela decoração natalina, esteve ultimando a ornamentação para a data nos arredores da Praça Pe. João Zanella, no trevo de acesso do município e em frente ao prédio da Prefeitura Municipal.

Neste ano a mesma tem como um dos diferenciais o fato de estar distribuída ao redor da praça, não concentrada unicamente no trecho em frente à Igreja. Isso se deve ao fato de o trabalho de confecção e preparação do material neste ano ter iniciado mais cedo e assim haver mais peças à disposição da equipe. Também no trevo há a novidade de uma grande árvore artificial feita de tiras de malha.

Na celebração deste ano, além da distribuição de presentes para as crianças no interior, em um formato especial, levando-se em conta as precauções contra o coronavírus, na sede o tradicional evento de Natal também será adaptado, ao formato drive-thru, devendo acontecer no dia 17 de dezembro.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma