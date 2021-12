Equipe técnica do município de Jari realiza visita a Nova Palma

O prefeito de Nova Palma, André Rossato, recebeu em seu gabinete na última quarta-feira, dia 15, representantes da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviço de Inspeção Municipal (Sim) e Vigilância Sanitária do município de Jari. O objetivo da visita a Nova Palma foi conhecer o trabalho que é realizado pelo Sim nova-palmense em parceria com a Emater, local para troca de experiências e conhecer as instalações de três agroindústrias do município. Na ocasião, o município se colocou a disposição para repassar informações sobre as agroindústrias.

Depois da recepção, foi realizada a visitação a três agroindústrias do interior do município: Agroindústria AL Carnes, de Pinhalzinho, Agroindústria Mel Bulegon e Queijos Artesanais Bulegon, na Linha do Soturno, para conhecer as instalações e funcionamento de cada uma delas. A visita foi acompanhada pela médica veterinária Flávia Santi Stefanello, responsável pelo Sim, e pela engenheira agrônoma, Sandra Denardin da Silva, chefe do escritório da Emater de Nova Palma.

A equipe de Nova Palma vem realizando um trabalho de incentivo aos produtores rurais para regularização das agroindústrias do município. No Sim há sete agroindústrias registradas: Agroindústria Binotto, de abate e processamento de suínos; Agroindústria Queijos Artesanais Bulegon; Agroindústria Mel Bulegon; Agroindústria Somavilla, de abate de frangos; Agroindústria Sabor Especial, de abate e processamento de suínos; Agroindústria AL Carne, de abate de bovinos; e Agroindústria Rossato, de abate e processamento de suínos e de bovinos.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma