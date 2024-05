Equipe técnica avalia efeitos da chuva em locais de risco em Faxinal do Soturno

Na tarde desta quarta-feira, dia 22, uma equipe técnica esteve em Faxinal do Soturno para realizar uma avaliação dos efeitos das fortes chuvas registradas no município. Nesta primeira visita o grupo percorreu pontos considerados de risco, na área urbana, que registraram deslizamentos, e de onde foram retiradas algumas famílias.

Acompanhados do coordenador da Defesa Civil Antonio Marcos Martins e das engenheiras civis do município, Mirela Schramm Tonetto e Kelli Manfio, os professores percorreram áreas na Vila Santa Teresa (antiga Toca da Raposa), Bela Vista, ERS-149 e na Vila Jardim, onde os maiores danos foram registrados em razão da elevação do Arroio Weber.

Além da análise dos locais, o grupo também conversou com moradores e proprietários de alguns imóveis próximos da área de risco, orientando sobre os cuidados que devem ser mantidos, principalmente quando houver novas precipitações. Uma nova visita deve ser realizada nas próximas semanas, quando serão percorridos pontos nas localidades do interior do município.

Participaram da visita técnica os professores Andréa Nummer, Luís Eduardo Robaina (geólogos), Romário Trentin (geógrafo) e Rinaldo Pinheiro (engenheiro civil).

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno