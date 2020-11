Equipe se reuniu para debater programação natalina em Nova Palma

Foi realizada reunião na última semana, na Prefeitura Municipal de Nova Palma para tratar do tema do Natal neste ano. A equipe reunida debateu as possibilidades para a celebração da data, tendo em vista todas as limitações provenientes da pandemia de coronavírus.

Além da questão da decoração natalina, o debate girou em torno da organização da entrega dos presentes para as crianças do município, levando-se em conta a necessidade de menos agrupamentos de pessoas, mais espaçamento, entre outros cuidados. A ideia para a entrega dos presentes na sede é a do sistema drive-thru. Já no interior o Papai Noel deverá visitar as crianças sem descer da caçamba da caminhonete, com as crianças, individualmente, podendo se posicionar em frente ao veículo para o recebimento do presente e a foto.

Em breve serão divulgadas também as datas da programação natalina no município.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma