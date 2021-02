Equipe PhenoGlad grava vídeo sobre o projeto ‘Flores para Todos’ em Silveira Martins

Nesta semana, parte da equipe PhenoGlad da Universidade Federal de Santa Maria, esteve em Silveira Martins, na Quinta Marco 50, de propriedade do casal Ivana Giacomini e João Hartz, para realizar a gravação de materiais para produção de um vídeo da sexta fase do projeto Flores para Todos na Quarta Colônia.

O projeto Flores para Todos é uma parceria do projeto entre o projeto Geoparque Quarta Colônia, Pró-Reitoria de Extensão da UFSM e Emater/RS-Ascar Regional de Santa Maria e escritório municipal de Silveira Martins.

As ações da sexta fase do Projeto Flores para Todos na Quinta Marco 50, em Silveira Martins, encaixam-se na proposta do projeto Geoparque pois a propriedade é voltada ao turismo e implantação da floricultura vem como uma alternativa de diversificação e embelezamento da propriedade.

Além de Silveira Martins, São João do Polêsine foi o outro município da Quarta Colônia beneficiado com o cultivo das flores na sexta fase do projeto Flores para Todos.

Fonte: Equipe PhenoGlad