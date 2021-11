Equipe Futsal AMF Sub-20 está entre as quatro melhores do Estado

A equipe da Antonio Meneghetti Faculdade (AMF), localizada no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, está na semifinal do Gauchão Sub-20 de Futsal, classificando em terceiro lugar a equipe Futsal AMF no último sábado, dia 20, quando venceu a equipe do Real Itaqui, do município de Itaqui, pelo placar de 3 a 1, partida esta válida pelas quartas-de-final da competição.

Classificados para a semifinal, a próxima partida da equipe da Quarta Colônia ocorrerá neste domingo, dia 28, quando enfrentará a AGE, de Guaporé. A partida está agendada para ocorrer no Centro Esportivo Educacional Antonio Meneghetti, às 17h.

A Futsal AMF é composta por atletas de todo o Brasil, que são contemplados com bolsa de estudos da faculdade. Inclusive a seletiva para formação de elenco da próxima temporada já tem data definida. Será no próximo dia 5 de dezembro para nascidos entre 2002 a 2004, com Ensino Médio completo. Mais informações podem ser obtidas no site: www.futsalamf.org