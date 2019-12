Equipe do projeto ‘Semeando um Novo Saber’ planta flores em Nova Palma

No dia 18 de dezembro, a equipe responsável pelas atividades do projeto “Semeando um Novo Saber”, do Horto Municipal de Nova Palma, realizou, em novo mutirão dos envolvidos no projeto, a plantação de flores “alegria de jardim” e tagetes no trevo de entrada do município, no pórtico e em frente à Prefeitura Municipal.

Na semana anterior, em outra atividade externa de plantio, mudas de “alegria de jardim” também já haviam sido plantadas pela equipe nos arredores da Praça Pe. João Zanella, em frente à Igreja Matriz.

Coordenados pela chefe do escritório da Emater, Sandra Denardin da Silva, os alunos da Cooperativa dos Estudantes de Nova Palma (Coopenpalma) participantes do projeto plantaram as mudas nas estruturas de suporte dos pinheiros de Natal instalados para ornamentação em função da data.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma