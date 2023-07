Equipe do Geoparque realiza visitas nas escolas do território convidando para a V Jornada de Formação de Professores

Durante os dias 3 a 7, e no dia 11 de julho, a equipe do Geoparque esteve, juntamente com as secretários e demais integrantes da equipe da Educação dos municípios, visitando as escolas do território, com o intuito de reforçar o convite para a V Jornada Interdisciplinar de Formação de Professores do Quarta Colônia Geoparque Mundial da UNESCO (JIFPEP).

Foram 56 escolas visitadas, e 1.290 km rodados, visando além da divulgação da jornada, buscar uma aproximação com as escolas do território.

Esta edição da JIFPEP terá como tema: “Origens” em seus mais diversos desdobramentos. Conhecer as origens do território da Quarta Colônia em relação à geologia, à biodiversidade, aos povos, tendo em vista a ocupação do território e seus modos de vida e costumes. A jornada acontece de 20 a 22 de julho, contando com uma conferência e mesas redondas no dia 20, 47 de oficinas temáticas no dia 21, no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e no dia 22 um trabalho de campo no Geoparque Quarta Colônia.

Fonte: Quarta Colônia Geoparque Mundial da UNESCO