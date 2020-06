Equipe de fiscalização do Covid-19 está atuando no município de Dona Francisca

Após a publicação dodecreto que determina os valores das multas por descumprimento das novas medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus em Dona Francisca, a equipe de fiscalização do Covid-19, passará a fiscalizar, notificar e autuar em todo território do município.

Administração Municipal de Dona Francisca reforça o pedido para que as pessoas tomem cuidado e fiquem em casa sempre que possível. A proliferação do novo coronavírus é muito rápida e todos estão propensos ao contágio.

O descumprimento do disposto no decreto municipal, implicará na aplicação de multa e responsabilização criminal.

A Secretaria Municipal de Saúde e a equipe de fiscalização solicitam também que a comunidade denuncie caso exista alguma irregularidade que não condiz com o Decreto Municipal, como aglomerações, vendas de bebidas alcoólicas para consumo no estabelecimento entre outros, assim como quanto a presença, em locais públicos, de pacientes positivos para o Covid-19.

Os pacientes que positivaram para o Covid-19 estão orientados e assinaram um termo de responsabilidade que devem ficar em isolamento social em casa

O telefone DISK COVID-19 do município é 55 99138-4026.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca