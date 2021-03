Equipe da Secretaria de Educação de Nova Palma presta contas de programas

Nesta semana as servidoras da Secretaria Municipal de Educação de Nova Palma, Elisete Scolari, Marcia Somavilla e Marciani da Rocha fizeram a prestação de contas dos programas – PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola; PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar; e PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, pelos quais são, respectivamente, responsáveis no município.

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional.

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) consiste na transferência automática de recursos financeiros para custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria etc.

