Equipe da Atenção Primária à Saúde de Nova Palma debate a Estratégia Saúde da Família

A equipe da Atenção Primária à Saúde (APS) reuniu-se na tarde da última quarta-feira, dia 6, para alinhar demandas internas e planejar ações da Estratégia Saúde da Família (ESF), com foco na organização dos processos de trabalho e no fortalecimento das iniciativas em saúde no município.

Durante o encontro, foi realizado o matriciamento (estratégia de gestão e organização do Sistema Único de Saúde – Sus – que promove a colaboração entre equipes de referência) com o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD), com a participação da psiquiatra Sandra, da assistente social Vanessa, da psicóloga Julia e dos enfermeiros Luiza e Willian. A atividade teve como objetivo qualificar o cuidado em saúde mental, reforçando a atuação em rede e a oferta de atenção integral e contínua aos usuários.

A reunião contou ainda com a participação da nutricionista Daiana Benetti, que apresentou temas relacionados ao Grupo Life e ao Grupo de Bariátrica, destacando a importância do acompanhamento nutricional e da atuação multiprofissional no cuidado aos pacientes.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma