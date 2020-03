Enxame de Abelhas é capturado no Museu aberto do Parque Histórico Municipal de Dona Francisca

No sábado, dia 29 de fevereiro, a atividade inusitada da Secretaria de Cultura e Turismo de Dona Francisca, foi à retirada de um enxame de abelhas do pneu do trator localizado no museu aberto do Parque Histórico

Municipal.

A retirada foi realizada por um profissional habilitado e voluntário, o senhor Diefe Bitencourt, engenheiro civil e apicultor de Faxinal do Soturno e foi acompanhada pelo chefe de equipe da Secretaria Municipal

de Obras, João Leandro de Oliveira.

De acordo com Rosa Christina Kittel, secretária Cultura e Turismo que presenciou o trabalho matinal, a localização do enxame era perigo iminente para os usuários do espaço de laser e cultura e também era necessário salvar as abelhas. O procedimento correto resolveu ambos os anseios.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca